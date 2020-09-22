ضبط عصابة سرقوا 4 مواطنين بالإكراه في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسيوط عقب قيامهم بسرقة أربعة مواطنين بالإكراه.

وتبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من 4 مواطنين بأنهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز استوقفهم مجهولين وبحوزتهم أسلحة بيضاء وإستولوا منهم على بعض متعلقاتهم الشخصية "3 هواتف محمولة ، مبالغ مالية" كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح .









تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبحوزته المسروقات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



