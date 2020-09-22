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حوادث

ضبط عصابة سرقوا 4 مواطنين بالإكراه في أسيوط

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:55 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسيوط عقب قيامهم بسرقة أربعة مواطنين بالإكراه.
 
وتبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من 4 مواطنين بأنهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز استوقفهم مجهولين وبحوزتهم أسلحة بيضاء وإستولوا منهم على بعض متعلقاتهم الشخصية "3 هواتف محمولة ، مبالغ مالية" كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح .


تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبحوزته المسروقات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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