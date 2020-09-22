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ثقافة

محاضرة بثقافة نجع حمادي حول حقوق الطفل في المواثيق الدولية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع ثقافة قنا، حيث عقد قصر الشهداء بعزبة الألفى، محاضرة بعنوان "دور الشباب في بناء المجتمع".

وفى ظل استمرار تقديم انشطة الاونلاين، بث قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية" وأكد محسن هاشم، إن كل طفل دون الثمانية عشر هو تحت مظلة الحماية والرعاية طبقا للقوانين الدولية، ثم تحدث عن الإعلان الدولي لحقوق الانسان لسنة ١٩٤٨، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل.

كذلك بثت مكتبة الطفل والشباب بالمراشدة محاضره بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" وتحدث نجار ابو المجد امبابي، عن أهمية المياه في الحياة بصفة عامة وأهميتها واستخدامتها بالنسبة للمصريين، وتحدث عن دور المؤسسات التعليمية والثقافية ومراكز الشباب وغيرها من المؤسسات في التوعية داخل المجتمع في ترشيد استهلاك المياه.

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