نائب بـ الشيوخ: تطوير المرافق وتوفير الخدمات للمواطنين على رأس أولوياتي

أكد النائب أحمد صلاح الطاروطي، عضو مجلس الشيوخ، بأهمية تطوير بعض المرافق بمركز ومدينة فاقوس وأهمية العمل مع الحكومة لوضع جدول زمني لإنهاء مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية .





وقال الطاروطي ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، إن مركز ومدينة فاقوس تعد واحدة من أكبر المناطق المأهولة بالسكان في محافظة الشرقية يزيد عدد السكان بها عن مليون مواطن، وبالرغم من الانتهاء من عدد كبير جدا من المشاريع توجد بعض المناطق التي لم يتم استكمال مشروعات الصرف والمياة بها كما يوجد عدد من الطرق التي تتطلب الرصف.





وأكد النائب علي أهمية إدراج باقي القرى والتوابع التى لم تتضمنها خطة الصرف، في الخطة العاجلة المقبلة.





وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ملف مياه الشرب، لا يقل أهمية عن الصرف الصحي ، مشددا على ضروة تقوية وتدعيم خطوط المياة ،خاصة أن هناك بعض القرى المياة فيها ضعيفة وأخرى محرومة تماما مشيرا إلى أنه سيسعي بشتى الطرق لإنهاء تلك الإشكالية.





وأشار الي أن جميع طرق الوصول من مراكز المحافظة تمر بالطرق الرئيسية داخل فاقوس وتشهد تكدسا شديدًا من الزحام وهذه الطرق الرئيسية وتمثل مداخل ومخارج فاقوس .





وأوضح الطاروطي أن ابرز تلك الطرق التي تحتاج الي صيانة وإعادة رصف هي طريق الشهيد احمد المنيسي من كوبري السحارة إلى الكنيسة ومن مفارق ابو نصار الي سواده ومن سواده الي كوبري السحارة وطريق سواده الهيصمية وبداية من قريه الكيلانية ونهايه بقريه الطويلة.





وشدد علي ان هذه الطرق جميعا تعتبر طرق الوصل بين المراكز داخل فاقوس وتعتبر طرق الوصول الي قري المركز جميعها تحتاج الي صيانه واعاده رصف نظرا لأهميتها .





وكشف عن وجود قطعة من الأرض مساحتها ٥ أفدنة أمام مدرسه الزراعه في شارع الإنتاج ملك هيئة الأوقاف تصلح لاستخدامها كموقف رئيسي يساعد في تقليل الازدحام.





وطالب مجلس مدينة فاقوس استأجرها مع هيئة الأوقاف لنقل جميع المواقف الفرعيه التي تخدم جميع قري المركز داخل المدينه ويكون نقطه انطلاق مشروع السرفيس مما يعد نقلة حضارية كبيرة .