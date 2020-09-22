AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

طرق التصرف الصحيحة عند انفجار إطار سيارتك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
قسم السيارات

يعد اطار السيارة من الأمور الهامة التي يجب على قائد السيارة متابعتها بعناية، ومعرفة عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة على تلك الإطارات، وذلك لضمان مستوى قيادة أمن و لتجنب أضرار بالغة قد تنتج عن تلف مفاجئ لإطار السيارة أثناء القيادة.


وأهم هذه الأضرار هو انفجار اطار السيارة اثناء السير، و سنتعرف معا في السطور القادمة ماذا عليك فعله إذا حدث ذلك.


أولا : كن هادئا

في حالة انفجار اطار السيارة اثناء القيادة يبدو الامر مزعج للغاية ومن الممكن ان يصاب قائد السيارة بحالة من الهلع جراء هذا الموقف، فمن اللازم فعلة في هذه الحالة هو الالتزام بالهدوء ومحاولة تهدئة النفس حتى يتم التصرف بشكل حكيم في هذا الأمر .


ثانيا: اقبض يدك على مقود سيارتك 

من الأمور التي في غاية الاهمية اذا تعرضت الى هذا الموقف عليك أن تقبض يدك بقوة شديدة على عجلة القيادة حتى لا تنحرف اتجاهات السيارة.


ثالثا: تجنب الضغط على "دواسة البنزين"

الامر الثالث الواجب مراعاته في هذه الحالة، ان يقوم قائد السيارة برفع قدمه على الفور من على دواسة البنزين، حتى تسير السيارة بسرعتها الطبيعية ثم تبدأ بالانخفاض تدريجيا، مع الأخذ في  الاعتبار أن يلتزم قائد السيارة بالجانب الايمن مع اعطاء شارة الانتظار حتى تتوقف السيارة تماما إلى نقطة الأمان.

رابعا: ابتعد عن الفرامل نهائيا

اتبع لإجراءات السلامة والتصرف الأمثل في حالة انفجار اطار سيارتك فعليك الابتعاد نهائيا عن الضغط على "دواسة الفرامل" حتى لا ينحرف اتجاه السيارة وذلك بسبب اختلال الهواء في اطار السياره المنفجر وما يحدثه من خلل عام في توازن السيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب تصفير فرامل السيارة وكيفية علاجه

كيف تتعامل مع سيارتك الجديدة بعد شرائها؟

نصائح هامة يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة

7 نصائح عند انفجار أحد إطارات السيارة أثناء القيادة

لو علقت ومش راضية تشتغل.. 3 نصائح مهمة عند عطل دواسة البنزين

تحذير من ارتداء الأحذية الخفيفة أثناء القيادة

ترشيحاتنا

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

بيراميدز يوضح حقيقة الحصول على توقيع محمد إبراهيم

أسعار ومواصفات مازدا CX-3 موديل 2020.. صور

من قلب الأمم المتحدة .. محمد صلاح يوجه رسالة هامة إلى زعماء العالم بشأن تعليم اللاجئين

الرئيس السيسي: بعض الأطراف الإقليمية عمدت إلى جلب إرهابيين إلى ليبيا

بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

أسعار ومواصفات مازدا CX-3 موديل 2020.. صور