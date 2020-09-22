طرق التصرف الصحيحة عند انفجار إطار سيارتك

يعد اطار السيارة من الأمور الهامة التي يجب على قائد السيارة متابعتها بعناية، ومعرفة عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة على تلك الإطارات، وذلك لضمان مستوى قيادة أمن و لتجنب أضرار بالغة قد تنتج عن تلف مفاجئ لإطار السيارة أثناء القيادة.





وأهم هذه الأضرار هو انفجار اطار السيارة اثناء السير، و سنتعرف معا في السطور القادمة ماذا عليك فعله إذا حدث ذلك.





أولا : كن هادئا

في حالة انفجار اطار السيارة اثناء القيادة يبدو الامر مزعج للغاية ومن الممكن ان يصاب قائد السيارة بحالة من الهلع جراء هذا الموقف، فمن اللازم فعلة في هذه الحالة هو الالتزام بالهدوء ومحاولة تهدئة النفس حتى يتم التصرف بشكل حكيم في هذا الأمر .





ثانيا: اقبض يدك على مقود سيارتك

من الأمور التي في غاية الاهمية اذا تعرضت الى هذا الموقف عليك أن تقبض يدك بقوة شديدة على عجلة القيادة حتى لا تنحرف اتجاهات السيارة.





ثالثا: تجنب الضغط على "دواسة البنزين"

الامر الثالث الواجب مراعاته في هذه الحالة، ان يقوم قائد السيارة برفع قدمه على الفور من على دواسة البنزين، حتى تسير السيارة بسرعتها الطبيعية ثم تبدأ بالانخفاض تدريجيا، مع الأخذ في الاعتبار أن يلتزم قائد السيارة بالجانب الايمن مع اعطاء شارة الانتظار حتى تتوقف السيارة تماما إلى نقطة الأمان.





رابعا: ابتعد عن الفرامل نهائيا

اتبع لإجراءات السلامة والتصرف الأمثل في حالة انفجار اطار سيارتك فعليك الابتعاد نهائيا عن الضغط على "دواسة الفرامل" حتى لا ينحرف اتجاه السيارة وذلك بسبب اختلال الهواء في اطار السياره المنفجر وما يحدثه من خلل عام في توازن السيارة.