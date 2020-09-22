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فن

محمد الباسوسي رئيسا للمركز القومي للسينما

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
نصب قبل ساعات السيناريست محمد الباسوسي رسميا رئيسا للمركز القومى للسينما، بعد عمله لسنوات طويلة داخل عدة مناصب به.

تخرج الباسوسي من المعهد العالى للسينما عام 1985 وهو الأول على قسم السيناريو في دفعته بتقدير جيد جدًا، وبدأ العمل مبكرا وهو طالب بالمعهد وتم تصوير أول افلامه (دموع الشيطان) وهو مايزال طالبًا بين السنة الثالثة الى الرابعة.

عمل منذ منتصف الثمانينات تقريبًا في كتابة سيناريوهات لأفلام ومسلسلات وصل عددها إلى أكثر من ثلاثين عملًا، منها كتابته لسيناريوهات أفلام (دموع الشيطان - ممنوع في مدرسة البنات - السقوط - امرأة وخمسة رجال - إمبراطورية الشر) و(الجنسية مصري) في 2012.

كما قدم عدد من المسلسلات يذكر منها (أحلام سليمان - صراع الأقوياء - البحار مندي - راجعلك يا اسكندرية - جريمة في الساحل الشمالي - الفوريجي).


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