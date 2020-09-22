AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في حضور المحرصاوي.. "إعلام الأزهر" تكرّم طلابها بعد الفوز بمسابقة "إيناكتس".. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:42 م
في حضور المحرصاوي..
في حضور المحرصاوي.. إعلام الأزهر تكرم طلابها
Advertisements
محمد شحتة
كرمت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، طلاب الكلية المشاركين ضمن فريق "ايناكتس"  والحائزين على المركز الأول عالميًا في ريادة الأعمال في حضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام والدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل الكلية.


قال رئيس الجامعة إن طلاب الأزهر  مثلٌ للنجاح والتميز في شتي المجالات وقادرون على تحدي الصعاب، مضيفًا أن مؤسسة الأزهر الشريف ترعي أبناءها وتقدم لهم كل الدعم ودائمًا يحظون برعاية وتشجيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.


من جانبه قال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام  إن تكريم طلاب كلية الإعلام الحائزين على المركز الأول عالميًا في مسابقة ايناكتس جاء تقديرًا لجهود طلابها النابغين الذين رفعوا راية مصر على مستوي دول العالم.


وفي سياق متصل أشاد الدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل الكلية بتفوق أبنائه من طلاب وخريجي كلية الإعلام مؤكدًا على ما تحظي به كلية الإعلام جامعة الأزهر من كوادر بشرية مؤهَلة للمنافسة محليًا ودوليًا، مضيفًا أن إدارة الملف الإعلامي لفريق ايناكتس الذي تولاه أبناء الكلية كان له أبلغ الأثر في وصول الفريق بأكمله إلي الصدارة.


وأعرب الطلاب المكرمُون عن سعادتهم باحتفاء كلية الإعلام مقدمين الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ولعميد كلية الإعلام ووكيلها.


وفي ختام الحفل وُزعت شهادات التقدير وتم التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وإدارة كلية الإعلام في حضور عدد من أستاذة الكلية وهيئتها المعاونة.
في حضور المحرصاوي.. "إعلام الأزهر" تكرّم طلابها بعد الفوز بمسابقة "إيناكتس".. صور
في حضور المحرصاوي.. "إعلام الأزهر" تكرّم طلابها بعد الفوز بمسابقة "إيناكتس".. صور
في حضور المحرصاوي.. "إعلام الأزهر" تكرّم طلابها بعد الفوز بمسابقة "إيناكتس".. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاز بالمركز الأول .. المحرصاوي يشيد بجهود فريق إيناكتس الأزهر

طلاب الأزهر ينهون الامتحانات بالتقاط صور تذكارية مع قيادات الجامعة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مشروعات التخرج بكلية الإعلام

تعرف على ترتيب مشروعات التخرج بكلية الإعلام جامعة الأزهر

رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الفريق المصري الفائز بالمركز الأول عالميا بمسابقة إيناكتس

جامعة الأزهر تكرم أبناءها في «يوم الوفاء»

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة.. محافظ القليوبية يوجه بتخفيض قيمة مقابل التصالح

الحكم على سما المصري بالسجن عامين.. فيديو

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

انتهى زمن الانتماء.. سيف زاهر يهاجم الأهلي والزمالك

البخر .. الإفتاء تكشف عن نوع من الأمراض يستوجب فسخ الزواج.. فيديو

كشفتها الأشعة وبلعه من 7 شهور.. تليفون محمول في معدة مريض بالقليوبية

AdvertisementS

رسميا.. إيهاب جلال يستقيل من مصر المقاصة.. والإدارة: ملتزمون بدفع مستحقاته كاملة

شوبير يعلن عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد

الله يخربيتك عندك عيال.. رسالة نارية من أم الهارب محمد علي لنجلها الخائن

كشفتها الأشعة وبلعه من 7 شهور.. تليفون محمول في معدة مريض بالقليوبية

شوقي : كورونا طوَّر التعليم .. وسنخفض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

تقدم باستقالة .. صدى البلد يكشف أسباب فسخ إيهاب جلال عقده مع المقاصة

رهان بين حازم إمام وميدو على نتيجة مباراة الزمالك وطنطا.. شاهد

خبير بترول يكشف دوافع مصر لتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط

" محمد الفنجري".. صيدلي دفن أسرته بالكامل بعد وفاتهم بكورونا ليلحق بهم متأثرا بنفس المرض

بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر

والدة الطفلة كنزي تكشف تفاصيل العثور على ابنتها بعد اختفائها 6 أيام في "بلاعة".. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

أسعار ومواصفات مازدا CX-3 موديل 2020.. صور