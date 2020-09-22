في حضور المحرصاوي.. "إعلام الأزهر" تكرّم طلابها بعد الفوز بمسابقة "إيناكتس".. صور

كرمت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، طلاب الكلية المشاركين ضمن فريق "ايناكتس" والحائزين على المركز الأول عالميًا في ريادة الأعمال في حضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام والدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل الكلية.









قال رئيس الجامعة إن طلاب الأزهر مثلٌ للنجاح والتميز في شتي المجالات وقادرون على تحدي الصعاب، مضيفًا أن مؤسسة الأزهر الشريف ترعي أبناءها وتقدم لهم كل الدعم ودائمًا يحظون برعاية وتشجيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.









من جانبه قال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام إن تكريم طلاب كلية الإعلام الحائزين على المركز الأول عالميًا في مسابقة ايناكتس جاء تقديرًا لجهود طلابها النابغين الذين رفعوا راية مصر على مستوي دول العالم.









وفي سياق متصل أشاد الدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل الكلية بتفوق أبنائه من طلاب وخريجي كلية الإعلام مؤكدًا على ما تحظي به كلية الإعلام جامعة الأزهر من كوادر بشرية مؤهَلة للمنافسة محليًا ودوليًا، مضيفًا أن إدارة الملف الإعلامي لفريق ايناكتس الذي تولاه أبناء الكلية كان له أبلغ الأثر في وصول الفريق بأكمله إلي الصدارة.









وأعرب الطلاب المكرمُون عن سعادتهم باحتفاء كلية الإعلام مقدمين الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ولعميد كلية الإعلام ووكيلها.







