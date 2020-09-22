AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد .. راكب يعتدي بشكل عشوائي وعنيف على سيدة داخل عربة مترو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:41 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت لقطات صادمة  لراكب مترو في ولاية ميامي الأمريكية وهو يعتدي بشراسة على مسافرة  في هجوم عشوائي غير مبرر.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتهم جوشوا جيمس كينج ، 25 عامًا ،  بضرب أندريا بويرتا ، 29 عامًا ، خلال الحادث الذي وقع في 4 سبتمبر ، مما تسبب في إصابتها بارتجاج في المخ وكسر في أحد الأضلاع وكدمات.


 توتظهر فيديو كاميرات  المراقبة الراكب يسير في المترو قبل أن يشن هجوم متواصل على الصحية الشابة.  ويتضح في المقطع أنه يركلها ويضربها على رأسها ويضربها أكثر من 20 مرة.


  قالت الصحيفة عن مهاجمها: "لم أره قط في حياتي.  لم أعرفه أبدًا حتى تلك اللحظة".


 وفي نهاية الفيديو ، تمكنت الضحية  من النهوض ومغادرة القطار قبل الاتصال بالشرطة، حيث بقي مهاجمها في المترو.  


و قيل أن هذا الشاب اعتدى على رجلين آخرين في وقت لاحق في نفس اليوم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علقة ساخنة.. شاب يعتدي على موظف بالمترو بسبب الكمامة.. فيديو

العنف الزوجي في حياة النجوم.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل.. ضرب مبرح لـ مريم فخر الدين.. وعلقة موت لـ شاهيناز

أثارت ضجة .. شاب يعتدي على مسنة في الطريق العام .. تفاصيل

هيجواين يصل لـ أمريكا تمهيدًا للانتقال لـ إنتر ميامي

ترشيحاتنا

هات فلوس أخوك هتحبس.. والد محمد علي يجلد نجله على الهواء في رسالة خاصة

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة

بيراميدز يوضح حقيقة الحصول على توقيع محمد إبراهيم

بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر

" محمد الفنجري".. صيدلي دفن أسرته بالكامل بعد وفاتهم بكورونا ليلحق بهم متأثرا بنفس المرض

AdvertisementS

رسميا.. إيهاب جلال يستقيل من مصر المقاصة.. والإدارة: ملتزمون بدفع مستحقاته كاملة

شوبير يعلن عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد

الله يخربيتك عندك عيال.. رسالة نارية من أم الهارب محمد علي لنجلها الخائن

كشفتها الأشعة وبلعه من 7 شهور.. تليفون محمول في معدة مريض بالقليوبية

شوقي : كورونا طوَّر التعليم .. وسنخفض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

تقدم باستقالة .. صدى البلد يكشف أسباب فسخ إيهاب جلال عقده مع المقاصة

رهان بين حازم إمام وميدو على نتيجة مباراة الزمالك وطنطا.. شاهد

خبير بترول يكشف دوافع مصر لتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط

" محمد الفنجري".. صيدلي دفن أسرته بالكامل بعد وفاتهم بكورونا ليلحق بهم متأثرا بنفس المرض

بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر

والدة الطفلة كنزي تكشف تفاصيل العثور على ابنتها بعد اختفائها 6 أيام في "بلاعة".. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية

الفواق.. دراسة تكشف عن عرض جديد من أعراض الإصابة بـ كورونا

أسعار ومواصفات مازدا CX-3 موديل 2020.. صور