شاهد .. راكب يعتدي بشكل عشوائي وعنيف على سيدة داخل عربة مترو

كشفت لقطات صادمة لراكب مترو في ولاية ميامي الأمريكية وهو يعتدي بشراسة على مسافرة في هجوم عشوائي غير مبرر.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتهم جوشوا جيمس كينج ، 25 عامًا ، بضرب أندريا بويرتا ، 29 عامًا ، خلال الحادث الذي وقع في 4 سبتمبر ، مما تسبب في إصابتها بارتجاج في المخ وكسر في أحد الأضلاع وكدمات.

توتظهر فيديو كاميرات المراقبة الراكب يسير في المترو قبل أن يشن هجوم متواصل على الصحية الشابة. ويتضح في المقطع أنه يركلها ويضربها على رأسها ويضربها أكثر من 20 مرة.

قالت الصحيفة عن مهاجمها: "لم أره قط في حياتي. لم أعرفه أبدًا حتى تلك اللحظة".

وفي نهاية الفيديو ، تمكنت الضحية من النهوض ومغادرة القطار قبل الاتصال بالشرطة، حيث بقي مهاجمها في المترو.

و قيل أن هذا الشاب اعتدى على رجلين آخرين في وقت لاحق في نفس اليوم.



