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مستقبل الغاز .. منتدى غاز المتوسط يتحول لمنظمة دولية لدعم الدول المشاركة..فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:59 م
البترول
البترول
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إبراهيم القادري
قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ، إن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والمحكمة الدولية لقانون البحار جميع ماسبق هم منظمات حكومية دولية .

وأضاف أبو العلا خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان المنظمات يكون لها ثقل سياسي كبير اكبر من المنتدي مؤكدا علي ان المنتدى هو نموذج للتعاون الإقليمي في منطقة معينة .

واوضح ابو العلا ،: انه كان هناك تعاون اقليمي بين مصر وقبرص واليونان استمر لفترة ثم بعد ذلك تم تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019 .

وتابع : ان هذا المنتدي قام بضم 7 دول اقليمية مؤكدا علي ان فرنسا طلبت الانضمام ايضا الى هذه الدول ومساعد وزير الطاقة الأمريكي ابدي أيضا عن رغبته في الانضمام الى المنتدى قبل ان يصبح منظمة الان  .

واستكمل : ان امكانية مصر الفنية والتسهيلات وثقلها السياسي هو ما جعل مصر ان تكون مركزا إلى هذه المنظمة .
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