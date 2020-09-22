مستقبل الغاز .. منتدى غاز المتوسط يتحول لمنظمة دولية لدعم الدول المشاركة..فيديو

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ، إن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والمحكمة الدولية لقانون البحار جميع ماسبق هم منظمات حكومية دولية .





وأضاف أبو العلا خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان المنظمات يكون لها ثقل سياسي كبير اكبر من المنتدي مؤكدا علي ان المنتدى هو نموذج للتعاون الإقليمي في منطقة معينة .





واوضح ابو العلا ،: انه كان هناك تعاون اقليمي بين مصر وقبرص واليونان استمر لفترة ثم بعد ذلك تم تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019 . ذلكمنتدى





وتابع : ان هذا المنتدي قام بضم 7 دول اقليمية مؤكدا علي ان فرنسا طلبت الانضمام ايضا الى هذه الدول ومساعد وزير الطاقة الأمريكي ابدي أيضا عن رغبته في الانضمام الى المنتدى قبل ان يصبح منظمة الان .



