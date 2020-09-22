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رياضة

75 دقيقة.. طنطا يواصل منح الزمالك ركلات الجزاء والأبيض يستغل الفرص ويتقدم بهدفين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:49 م
محمود علاء
محمود علاء
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عمرو ابوبكر
انتهت احداث  75 دقيقة من مباراة الزمالك وطنطا بتقدم الابيض بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الاول
بدأت المباراة بحرص شديد من الفريقين، وتبادل لاعبي الزمالك الكرة في منتصف ملعب طنطا ولكن دون تشكيل هجمة على مرمى ابناء السيد البدوي.

وحصل اسلام جابر لاعب الزمالك على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة أمام منطقة جزاء طنطا.

ونفذ لاعبو الزمالك الركلة الحرة بطريقة تكتيكية ولكن لم تشكل خطورة على مرمى طنطا.

ويبدو أن رضا عبد العال المدير الفني لطنطا يلعب على الهجمات المرتدة، حيث شهدت الدقائق الأولى من المباراة هجمتين على مرمى الزمالك.

شكل طنطا ضغط قوي على دفاع الزمالك في كرة مرتدة وصل بها الى مرمى أبو جبل حارس الزمالك وكاد أن يتقدم ابناء السيد البدوي على الأبيض.

وتلقى حامد حمدان لاعب طنطا أول بطاقة صفراء في مباراة اليوم بعد اعتراضه لبوسف اوباما في كرة داخل منتصف ملعب طنطا.

ولم يتمكن اي فريق من اختراق دفاع الآخر، وتحقيق هدف التقدم ومازالت النتيجة بدون أهداف طوال 30 دقيقة.

احتسب احمد العدوي حكم مباراة طنطا والزمالك ركلة جزاء لصالح الأبيض بعد تسديدة قوية من طارق حامد نحو المرمى.

واعترض لاعبي طنطا على قرار الحكم، وطالبوا بتدخل الVAR الذي نصر طنطا وألغى ركلة الجزاء.

وبعدها بدقائق احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى للزمالك بسبب لمسة يد على حسام غالي لاعب طنطا.

وتصدى لها محمود علاء لاعب الزمالك في الدقيقة 52 من عمر الشوط الاول، ولكن تمكن محمد اشرف حارس مرمى طنطا وحرم الزمالك من تقدم سهل.

الشوط الثاني
تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التقدم في شباك طنطا.

سجل محمود علاء لاعب الزمالك هدف التقدم عن طريق رأسية مميزة بعد تمريرة اسلامة جابر من ركنية نموزجية في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

وسيطر الزمالك على مجريات المباراة بشكل كبير، واصبحت المباراة من طرف واحد حتى الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 58 سدد أونش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأنقذها القائم الأيسر لمحمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك.

احتسب احمد العدوي حكم مباراة الزمالك وطنطا ركلة جزاء لصالح الأبيض في الدقيقة 70.

وسجل محمود علاء الهدف الثاني بتكنيك فرجاني ساسي لاعب الزمالك وأسكنها الشباك وتقدم للزمالك بالهدف الثاني
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