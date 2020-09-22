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توك شو

والد الطفلة كنزي يحكي تفاصيل اختفائها 7 أيام فى «بلاعة» .. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:01 م
الطفلة كنزى
الطفلة كنزى
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إبراهيم القادري
قال محمد عبد الله والد الطفلة كنزي التي تم العثور عليها بعد غياب 7 أيام في بالوعة، إن والدة الطفلة كنزي قامت بالذهاب بها إلى الحضانة الساعة 8 و20 دقيقة صباحا، وعندما ذهبت لاستلام البنت من الحضانة الساعة 11 ونصف لم تجدها.

وأضاف عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان الحضانة نفت تماما أن البنت كانت متواجدة في هذا اليوم، لافتا إلى أن الحضانة متواجدة في مدينة العاشر من رمضان .

وأوضح عبد الله ، أن بعد اختفاء الطفلة قمت بالتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة .

وتابع : بعد ذلك الحضانة اعترفت بتواجد الطفلة وظهرت ابنتي علي كاميرات المراقبة المتواجدة امام الحضانة ورصدتها وهي تقوم بالخروج من باب الحضانة ولم نعرف عنها شىء بعدها .

واستكمل : أن أمس الساعة الثامنة ونحن ننتظر امام الحضانة وجدت أحد المتواجدين يقول كنزي أتت وبعدها تبين أنهم وجدوها داخل بلوعة .
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