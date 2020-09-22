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رياضة

طارق يحيى: حققنا فوزا مستحقا على طنطا ومستمر فى قيادة الزمالك حتى التعاقد مع مدير فنى جديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:24 م
طارق يحيى
طارق يحيى
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ملك موسي
عبر طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على طنطا بثلاثية مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت باستاد القاهرة.


وأوضح المدير الفني أن الزمالك سيطر على مجريات اللقاء أمام طنطا وحقق فوزا مستحقا .

وأوضح طارق يحيي أنه يعتذر بأسم الجهاز الفني واللاعبين بعد الخسارة من أسوان في المباراة الماضية موضحا أنه ضم حازم إمام وكاسونجو لقائمة المباراة السابقة ضد رغبة طبيب الفريق.


وأضاف المدير الفني أن الزمالك عانى من إصابات عديدة في الفترة الماضية مشيرا إلى أن الفريق كان قادرا على الفوز بنتيجة أكبر مبديا غضبه من الهدف الذي استقبله فريقه في اللقاء خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.



وأوضح طارق يحيى أنه موجود في القيادة الفنية للفريق لحين التعاقد مع مدير فني أو توجيه الشكر له مضيفا أن الأداء تحسن في مباراة طنطا بعد عودة بعض المصابين رغم عدم جاهزيتهم بنسبة كبيرة.
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