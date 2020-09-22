AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. شيرين عبد الوهاب تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني.. ورضوى الشربيني توجه رسالة لـ متابعيها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:42 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
Advertisements
مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشر محمد محمود لاعب النادي الاهلي فيديو ل سعد سمير لاعب النادي الاهلي من داخل غرفة تغيير الملابس.



هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، السعوديين بالذكرى ال 90 باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام. 




دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #التعاون_الشارقة بعد هزيمة التعاون السعودي ب ٦ اهداف مقابل لاشيء تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.



وجهت الفنانة رضوى الشربيني رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال.. رضوى الشربيني تنتقد زوجة ويل سميث.. ومي كساب تدافع بشدة عن يوسف الشريف

موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب يتصدر التريند.. رضوى الشربيني تعلق على واقعة الاغتصاب الجماعي.. دينا الشربيني توجه رسالة لـ عمرو دياب

موجز السوشيال ميديا.. بعد شفائه من كورونا.. حمدي فتحي يمارس التمارين الرياضية منفردا.. رضوى الشربيني تناشد الفتيات المعتدى عليهن في واقعة الفندق تقديم بلاغ للنائب العام

موجز السوشيال ميديا ... ياسمين صبري تتصدر الترند بتقليدها لجورجينا.. إيمي سمير غانم تظهر مع حسن الرداد بعد شائعة انفصالها.. حمو بيكا يثير الجدل بفيديو كوميدي

موجز السوشيال ميديا.. الأحزان تتوالى على سعد لمجرد.. صالح جمعة يتصدر تويتر.. وصوفينار بملابس البحر

بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

ترشيحاتنا

بيراميدز يوضح حقيقة الحصول على توقيع محمد إبراهيم

شاهد .. راكب يعتدي بشكل عشوائي وعنيف على سيدة داخل عربة مترو

سيمنع عنها التمويل الحكومي .. ترامب يعلن الحرب على 3 مدن أمريكية .. فيديو

للمرة الثانية .. تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في العزب المتاخمة للمدن في المنيا

للمرة الثالثة.. محافظ القليوبية يوجه بتخفيض قيمة مقابل التصالح

تقدم باستقالة .. صدى البلد يكشف أسباب فسخ إيهاب جلال عقده مع المقاصة

AdvertisementS

شوبير يعلن عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد

رسميا.. إيهاب جلال يستقيل من مصر المقاصة.. والإدارة: ملتزمون بدفع مستحقاته كاملة

الله يخربيتك عندك عيال.. رسالة نارية من أم الهارب محمد علي لنجلها الخائن

الهارب وسط الساقطات.. شاهد آخر ظهور للمقاول محمد علي في ديسكو بإسبانيا

رضا عبدالعال لصدى البلد عن هدف الزمالك الثالث: إحنا بنلعب في دورة رمضانية .. فيديو

كشفتها الأشعة وبلعه من 7 شهور.. تليفون محمول في معدة مريض بالقليوبية

رضا عبد العال عن عمل ممر شرفي للأهلي: ليفربول اتعمله عشان محمد صلاح

سبب التهابات الجهاز التناسلي لدى الرجال.. أستاذ أمراض ذكورة يكشف

شوقي : كورونا طوَّر التعليم .. وسنخفض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة

رضا عبد العال يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وطنطا بالدوري

أيمن يونس ينتقد محمود علاء.. ويؤكد: لقاء الزمالك وطنطا يشبه دوري المدارس

تقدم باستقالة .. صدى البلد يكشف أسباب فسخ إيهاب جلال عقده مع المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية سهر وتيك أوي.. وليد هندي يقدم روشتة تأهيل نفسي لعودة الأطفال إلى المدرسة

العالم يحتفل باليوم العالمي لـ"الأيام الخالية من السيارات"

أفكار ديكور رائعة تمنح منزلك الحيوية