موجز السوشيال ميديا.. شيرين عبد الوهاب تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني.. ورضوى الشربيني توجه رسالة لـ متابعيها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









نشر محمد محمود لاعب النادي الاهلي فيديو ل سعد سمير لاعب النادي الاهلي من داخل غرفة تغيير الملابس.













هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، السعوديين بالذكرى ال 90 باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

















دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #التعاون_الشارقة بعد هزيمة التعاون السعودي ب ٦ اهداف مقابل لاشيء تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.











