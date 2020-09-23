رئيس نادي أسوان يشيد بمساندة وزير الشباب ومحافظ الإقليم لمشوار الفريق بالدوري

أشاد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، بالمساندة والدعم الذي يلقاه النادي من وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان طوال مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالدوري الممتاز.





وأضاف أنه لا صوت يعلو فوق صوت المباريات الثلاث القادمة للفريق بالدوري للتأكيد رسميا على البقاء في المسابقة.





وطالب رئيس نادى أسوان، خلال تصريحات صحفية له مساء الثلاثاء، الجميع بالهدوء والعمل بتركيز وإصرار لتحقيق هذا الهدف لإسعاد جماهير أسوان، مشيرًا إلى أن الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، أمامهم مسئولية وعمل شاق خلال المباريات المتبقية أمام الجونة والمصري ودجلة لضمان حلم البقاء في الدوري الممتاز.



