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أخبار العالم

مع اقتراب حصول الإمارات على مقاتلات إف-35.. البنتاجون يطمئن إسرائيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:42 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر
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قسم الخارجي
وسط أنباء عن اقتراب دولة الإمارات من الحصول على مقاتلات "إف-35" الأمريكية المتطورة، طمأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تل أبيب، برسالة، مفادها أن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط".

وخلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي، بيني جانتس، في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أكد الوزير الأمريكي، أن العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أقوى من أي وقت مضى.

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وأضاف اسبر أن "حجر الزاوية في علاقة البلدين؛ هو الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي في المنطقة".

بدوره، رحب جانتس بالرسالة الأمريكية، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين لا ترتبط فقط بالتفوق العسكري، وإنما بالتعاون الشامل.

وتضمن واشنطن، الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط؛ حيث تنص القوانين على ضرورة ضمان الإدارة الأمريكية عند بيع السلاح لأي دولة في المنطقة، احتفاظ تل أبيب بالقدرة على الدفاع عن نفسها، إذا وقع هذا السلاح في الأيدي الخطأ.

ومن المقرر أن تحصل دولة الإمارات على صفقة المقاتلات الأمريكية "اف-35"؛ عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس دونالد ترامب، إنه لا يعارض حصول الإمارات على المقاتلات المتطورة، إلا أن الكونجرس قد يمنع أي اتفاق لا يضمن تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط.
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