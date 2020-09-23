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أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة: مصر أظهرت قيادة عظيمة في لم شمل غاز شرق المتوسط

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في اجتماع سابق مع أعضاء المنظمة
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محمد وديع
هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط ​​عقب توقيع ميثاق المنتدى بالقاهرة.

وقال حساب السفارة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن المنتدى سيسعى لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ​​وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.

وأضاف أن مصر أظهرت قيادة عظيمة في لم شمل الدول الأعضاء نحو رؤية مشتركة لتعزيز التكامل في مجالات الاقتصاد والطاقة.

وبحسب بيان لوزارة البترول خطت مصر خطوة واسعة نحو طموحاتها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك بعد أن وقعت إلى جانب الأردن واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا، ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة. 

وقال بيان التأسيس إن المنظمة ستعمل كـ "منصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي والتي ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها".

وجرى العمل على إنشاء المنتدى منذ سنوات حتى أعلن عن تأسيسه في العام الماضي 2019، لتنظيم العلاقات والتجارة بين الدول الأعضاء التي تمتلك احتياطيات من الغاز تقدر بـ 122 تريليون قدم مكعبة.

ومن خلال المنتدى ستتبادل الدول الأعضاء المعلومات ودراسات البيانات السيزمية حول حقول الغاز المحتملة، وترسيم اكتشافات الغاز الجديدة التي تمتد عبر الحدود البحرية، والدول الأعضاء يمكنها أيضا الحصول على أسعار تفضيلية من إمدادات الغاز بين بعضها البعض، وكذلك الحصول على معاملة تفضيلية في استخدام محطات إسالة الغاز.

ويبحث المنتدى بالفعل على توسيع نطاقه ليشمل موارد الكهرباء والطاقة المتجددة، وفق ما ذكرته وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليدس في تصريحات صحفية أمس.

وإلى جانب مصر، يشمل الأعضاء المؤسسين اليونان وقبرص والأردن وإسرائيل وإيطاليا وفلسطين التي غابت عن المؤتمر أمس، فيما أكد مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن بلاده تتمسك بعضوية المنتدى وقد توقع الاتفاقية بشكل منفصل في وقت لاحق. 

وكانت فرنسا التي شهد سفيرها مراسم التوقيع أمس قد طلبت رسميا في يناير الماضي الانضمام إلى عضوية المنتدى، فيما شاركت الولايات المتحدة أمس بصفة مراقب دائم. وكانت الدول الأعضاء المؤسسة للمنتدى اتفقت سابقا على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز من أجل السماح بمشاركة القطاع الخاص، وإبراز أهمية دورها في المساهمة في أنشطة المنتدى.

ورحب وزير البترول طارق الملا بانضمام دول أخرى بالمنطقة للمنظمة الوليدة "طالما أنها تتماشى مع أهداف المنتدى وتتشارك نفس الأهداف لتحقيق الغاية المشتركة من أجل رفاهية دول المنطقة وشعوبها مع التأكيد على رفض أي أعمال عنف تشكل عائقا لتحقيق رخاء المنطقة". 
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