كم عدد الدول المشاركة بمنظمة غاز شرق المتوسط؟ .. البترول توضح





قال يوسف داوود ، نائب رئيس النقابة العامة للبترول ، إن وزير البترول قد دعا فى يناير 2019 لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط .





وأضاف داوود " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أنه بداية أول اجتماع لمنتدى غاز شرق المتوسط كان فى يناير 2020 .





وأوضح أن المنتدى تحول لمنظمة بداية من أمس الثلاثاء ، لافتا إلى أن الأخير اشترك فيه 7 دول مطلة على البحر المتوسط .





وتابع ، أن المنتدى ليس ملزما للأطراف بخلاف المنظمة التى تشتمل على وجود لائحة وفقأ للقانون الدولى ويتم من خلالها توقيع الاطراف عليها من خلال تقنية الفيديو كونفرانس .





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