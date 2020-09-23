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كم عدد الدول المشاركة بمنظمة غاز شرق المتوسط؟ .. البترول توضح

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
وسف داوود ، نائب
وسف داوود ، نائب رئيس النقابة العامة للبترول
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شيرين عادل

قال يوسف داوود ، نائب رئيس النقابة العامة للبترول ، إن وزير البترول قد دعا  فى يناير 2019 لإنشاء منتدى  غاز شرق المتوسط .

وأضاف   داوود " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أنه بداية أول اجتماع لمنتدى  غاز شرق المتوسط   كان فى يناير 2020 .

وأوضح أن المنتدى تحول لمنظمة بداية من أمس الثلاثاء ، لافتا إلى أن الأخير اشترك فيه 7 دول مطلة على البحر المتوسط .

وتابع ، أن المنتدى ليس ملزما للأطراف بخلاف المنظمة التى تشتمل على وجود لائحة وفقأ للقانون الدولى ويتم من خلالها توقيع الاطراف عليها من خلال تقنية الفيديو كونفرانس .


برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.

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