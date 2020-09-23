خبير: تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية رسالة سياسية بإمتياز

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة حكومية دولية يعتبر رسالة سياسية بإمتياز ،





مشيرا إلى أنها موجهة لأى دولة تحاول التحرش بهذا التجمع الإقليمي والذى يحظى بثقل سياسي وإحترام المجتمع الدولى.





وأضاف "أبو العلا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه يعتبر أيضا رسالة لشركات البترول العالمية لتحفزها لضخ المزيد من الإستثمارات فى المنطقة.





وتابع أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة طلبت الإنضمام إلى النتدى كمراقبين، لافتا إلى أن وزير الطاقة الأمريكي حرص على حضر الإجتماعات الوزارية للمنتدى، حيث صرح أن مصر مصدر موثوق للطاقة.





وافاد أن مشاركة الولايات المتحدة فى أعمال المنتدى يأتى دعمل للشراكة بينها وبين دول شرق المتوسط، بالإضافة إلى حرص المجتمع الأوروبي أيضا لحضور المنتدى، ممثلا للمفاوضية الأوروبية لشئوون الطاقة والمناخ وموافقته على ميثاق المنتدى فى مارس الماضى.





وأشار إلى أن كل هذا الثقل الخاص بالمنتدى يعتبر موجه سياسيا، وليس إقتصاديا فقط، متابعا أن مصر مركز هذا التجمع الإقليمي نظرا بما تملكه من إمكانيات.