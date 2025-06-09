شرف كبير.. نجم باتشوكا يكشف عن موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أثار النجم المغربي أسامة الإدريسي، لاعب فريق باتشوكا المكسيكي، الجدل مجددًا حول مستقبله، بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب المباراة الودية التي جمعت فريقه بالنادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح (5-3)، في لقاء أقيم فجر اليوم على الأراضي الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وشهدت المواجهة بين الأهلي وباتشوكا تنافسًا حادًا، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن تُحسم المواجهة لصالح بطل المكسيك من خلال ركلات الترجيح، في إطار استعداداتهما لخوض البطولة العالمية التي تنطلق الأسبوع المقبل.

في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، تحدث أسامة الإدريسي عن ارتباط اسمه مؤخرًا بإمكانية الانتقال إلى الأهلي، مؤكدًا:"اللعب في صفوف الأهلي سيكون شرفًا كبيرًا لي، لكن حتى الآن لا توجد أي اتصالات رسمية بشأن انتقالي إلى الدوري المصري، وربما نرى الأمر يتحقق في المستقبل."

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى اهتمام القلعة الحمراء بضم الإدريسي لتعزيز الجانب الهجومي، نظرًا لإمكاناته الفنية وخبراته الدولية.

وأضاف الإدريسي:"نحن في مجموعة صعبة تضم ريال مدريد، سالزبورج، والهلال، لكننا سنخوض كل مباراة بهدف واحد وهو الفوز. لا مجال للتهاون في بطولة بهذا الحجم."

ويستعد الأهلي للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، حيث يقع ضمن المجموعة الأولى إلى جانب:

إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

بورتو (البرتغال)

بالميراس (البرازيل)

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي في 14 يونيو بتوقيت أمريكا (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة)، على ملعب "هارد روك".