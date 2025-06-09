قرار يفتقد للخبرة.. أحمد الطيب يعلق على لقاء الأهلي وباتشوكا

علق أحمد الطيب، المعلق والناقد الرياضي، على مشاركة الأهلي أمام باتشوكا ضمن استعدادات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الطيب عبر فيسبوك: “قرار لم يعجبنى ويفتقد الى الخبرة الاتفاق على لعب ضربات ترجيح من علامة الجزاء فى حال التعادل بين الأهلى وباتشوكا قبل أسبوع من بطولة كبيرة امام فرق جيدة هو قرار ليس فى صالح الاهلى!!لان إحتمالات فوز الأهلي أو تعادله فى المباراة أمر جيد ولن يضر بالفريق ابداً !! لكن احتمال الخسارة بركلات الترجيح يحبط الفريق و يصدّر الشك للاعبين والجهاز الفنى الجديد والجماهير”.

وتابع: “كنت أفضّل استمرار عماد النحاس وتأجيل قيادة المدرب الاسبانى لما بعد البطولة خاصة أنه مدرب قليل الخبرة رأس ماله أنه هزم الأهلى فى دورى الأبطال وعماد النحاس نجح فى إنهاء الموسم بشكل ممتاز !!! المحزن ان اللقاء أمام فريق غير مصنّف وثامن الدورى المكسيكى”.

وأضاف: “عجبنى أداء نجوم الزمالك السابقين أمام عاشور وبن شرقى وزيزو وياسر ابراهيم الذين لعبوا المباراة. واضافة لمسة فنية جميلة كالعادة خاصة مشاركة زيزو وتسجيله ضربة الترجيح”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

مباراة الأهلي وباتشوكا شهدت شهدت الظهور الأول لـ أحمد مصطفى زيزو، بقميص النادي الأهلي بعد انضمامه في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع نادي الزمالك.