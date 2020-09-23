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أخبار العالم

اليوم الوطني السعودي.. الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة للملك سلمان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفلسطيني
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأربعاء، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة يوم إعلان المملكة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، هنأ أبو مازن في البرقية التي بعثها اليوم، الملك سلمان، بمناسبة الاحتفال بيوم إعلان المملكة العربية السعودية، سائلا الله له وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.

وثمن عباس الانجازات الهامة التي حققها الملك سلمان في جميع المجالات بالمملكة، فضلا عن موقف السعودية المتضامن والداعم لفلسطين طوال سنوات نضالها المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس.


كما بعث أبو مازن برقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بالمناسبة ذاتها.

وتمنى الرئيس الفلسطيني، لولي العهد السعودي الصحة والسعادة والتوفيق، وللعلاقات الاخوية والتارخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم لأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
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