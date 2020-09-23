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توك شو

جريمة هزت القلوب .. رجل يتخلص من زوجته أمام أبنائه بحجة الدفاع عنهم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:27 م
المجنى عليها
المجنى عليها
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية ، أم بى سى مصر 2 ، ببرنامج ، صباحك مصرى ، تقريرًا أفادت فيه عن جريمة هزت القلوب.. رجل يتخلص من زوجته أمام الأبناء بسبب الدفاع عنهم.

وقالت شقيقة المجني عليها: أختي أميرة اتجوزت من 3 سنين خلفت بنتين توأم عمرهم سنتين، وفي يوم الحادثة 4 أغسطس بعد ما حضرت الأكل واحدة من البنتين رمت الأكل راح أبوها ضربها جامد، قامت أميرة عشان تلحق البنت منه وتقولها خلاص متضربهاش كدة، اتخانق معاها.

وتابعت أسماء: بعد لحظة الضرب أتحول على أختي الله يرحمها وزقها على الكنبة وقعت وخنقها وكتم نفسها ونزل فيها ضرب لدرجة أن الترابيزة والحاجة اتقلبت لما كانت بتطلع في الروح وبتحاول أنها تنقذ نفسها منه.

وتضيف شقيقة المجني عليها، الجيران سمعوا الصراخ وجريوا على الشقة وخبطوا وهو فتح لهم وقالهم محدش ليه دعوة وامشوا من هنا، وراح قافل عليها الشقة ومشي وسابها، راحت هي اتصلت بواحدة جارتها وقالتلها اللي حصل، وجارتها راحت وعيالها لجوزها على القهوة وأخدوا المفتاح وراحوا جابوها كانت شفافيها مفتوحة ودراعها اليمين واقف مش بيتحرك وكانوا عايزين يجيبوا عندي لكن جارتها قالتلها انا هصالحك.
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