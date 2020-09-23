AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إخلاء برج إيفل بعد تهديد رجل بتفجيره.. تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:38 م
برج إيفل
برج إيفل
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، إخلاء برج إيفل، بعد أن هدد رجل بتفجير قنبلة فيه.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، تم إخلاء برج إيفل ومحيطه، وإغلاقه بعد أن وضعته قوات الأمن تحت حالة تأهب، بعد أن هدد رجل بتفجيره.

وقالت محطة التلفزيون المحلية "BFM Paris" إن الشرطة تلقت مكالمة هاتفية من مجهول ظهر اليوم بالتوقيت المحلي تزعم أن قنبلة مزروعة في البرج.

وحسب صحيفة "صن"، تم التقط صور للشرطة المسلحة في مكان برج إيفل، بينما كان الضباط يبحثون عن القنبلة المزروعة.

وأكدت الصحفية الفرنسية أموري بوكو في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن محيط برج إيفل مطوق بالكامل، والعملية الأمنية مستمرة هناك.

وأعيد افتتاح برج إيفل مؤخرًا فقط - بأعداد محدودة - بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب فيروس كورونا.

وفي الأوقات العادية، يصعد حوالي 25000 شخص إلى سطحه كل يوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مسلح يحتجز ضابط شرطة في أوكرانيا

رجل يهدد بتفجير قنبلة في أحد المراكز التجارية بالعاصمة الأوكرانية

رجل يهدد بتفجير قنبلة في مركز أعمال بأوكرانيا

ترشيحاتنا

تعالى أجيبلك حاجة تاكلها.. حكاية خطف خالد الجن للطفل سعد وهتك عرضه

بعد اتهامه بإهانة لاعب طنطا.. محمود علاء في أحدث ظهور له.. صور

6 شروط لترخيص السيارة بالتعديلات الجديدة

سفينة تحمل متفجرات.. نشوب حريق هائل في قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس

جريمة هزت القلوب .. رجل يتخلص من زوجته أمام أبنائه بحجة الدفاع عنهم

لأول مرة.. 290 ألف طالب تقدم للمعاهد الأزهرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة