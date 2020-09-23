إخلاء برج إيفل بعد تهديد رجل بتفجيره.. تفاصيل

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، إخلاء برج إيفل، بعد أن هدد رجل بتفجير قنبلة فيه.
ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، تم إخلاء برج إيفل ومحيطه، وإغلاقه بعد أن وضعته قوات الأمن تحت حالة تأهب، بعد أن هدد رجل بتفجيره.
وقالت محطة التلفزيون المحلية "BFM Paris" إن الشرطة تلقت مكالمة هاتفية من مجهول ظهر اليوم بالتوقيت المحلي تزعم أن قنبلة مزروعة في البرج.
وحسب صحيفة "صن"، تم التقط صور للشرطة المسلحة في مكان برج إيفل، بينما كان الضباط يبحثون عن القنبلة المزروعة.
وأكدت الصحفية الفرنسية أموري بوكو في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن محيط برج إيفل مطوق بالكامل، والعملية الأمنية مستمرة هناك.
وأعيد افتتاح برج إيفل مؤخرًا فقط - بأعداد محدودة - بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب فيروس كورونا.
وفي الأوقات العادية، يصعد حوالي 25000 شخص إلى سطحه كل يوم.