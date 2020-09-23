إخلاء برج إيفل بعد تهديد رجل بتفجيره.. تفاصيل

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، إخلاء برج إيفل، بعد أن هدد رجل بتفجير قنبلة فيه.





ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، تم إخلاء برج إيفل ومحيطه، وإغلاقه بعد أن وضعته قوات الأمن تحت حالة تأهب، بعد أن هدد رجل بتفجيره.





وقالت محطة التلفزيون المحلية "BFM Paris" إن الشرطة تلقت مكالمة هاتفية من مجهول ظهر اليوم بالتوقيت المحلي تزعم أن قنبلة مزروعة في البرج.





وحسب صحيفة "صن"، تم التقط صور للشرطة المسلحة في مكان برج إيفل، بينما كان الضباط يبحثون عن القنبلة المزروعة.



