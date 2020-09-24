تجديد تعيين الدكتور محيي الدين عبد الهادي عميدا لـ كلية الألسن بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف ، قرارا برقم 1231 بتجديد قيام الدكتور محيي الدين محمد عبد الهادي مطاوع بأعمال عميد كلية الألسن.









يذكر أن الدكتور محيي الدين حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة اليونانية جامعة عين شمس عام 1983، ثم حصل على الماجستير من جامعة القاهرة في المسرح اليوناني عام 1993.











كما حصل على شهادة الدكتوراه بإشراف مشترك من اليونان في مجال الشعر الغنائي عام 2000، ثم حصل على الأستاذية عام 2015.









و الدكتور محيي الدين له العديد من الأبحاث والمؤلفات العلمية والترجمات من اليونانية الحديثة والقديمة إلى اللغة العربية ومن اللغة الإنجليزية إلى اللغة اليونانية الحديثة ومن اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، إضافة إلى مشاركته في المؤتمرات المحلية والدولية.









كما قام بعدد من المهمات العلمية بدولة اليونان ، وعمل كمنسق أكاديمي برنامج الدراسات الدولية المتوسطية بالجامعة.







