استعدادا للعام الدراسي الجديد .. صيانة ٨١٥ مدرسة بالأقصر

أعلن عبد اللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إنه فى ضوء تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى 2019 / 2020 تم الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لعدد 815 مدرسة بإجمالى 6296 فصلا وتضمنت أعمال الصيانة السباكة والنجارة والكهرباء ، كما تم إنهاء أعمال صيانة لمبانى عدد 6 مدارس للتعليم العام والفنى.





وأضاف عمران أنه في مجال التطوير التكنولوجى تم الإنتهاء من تركيب متطلبات المرحلة الثانية من البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنظام التعليم الثانوى بكابلات فايبر اوبتك، و تم تطبيق مشروع التابلت على عدد 33 مدرسة من عدد 37 مدرسة ثانوى عام بعدد 6349 جهاز تابلت .













وفى سياق متصل أنتهت هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وتطوير عدد 17 مدرسة ( 160 فصلا ) بعام 2019 بتكلفة إجمالية بلغت 66.4 مليون جنيه ، و إنشاء وتطوير 16 مدرسة ( 175 فصلا) بعام 2020 بتكلفة إجمالية 77.4 مليون جنيه .





كما تم نهو وتجهيز مدرسة طيبة المتميزة لغات بعدد 58 فصل (متكاملة) من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة وستفتتح مع بدء العام الدراسى الجديد.



