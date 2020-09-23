سفينة تحمل متفجرات.. نشوب حريق هائل في قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية، في نبأ عاجل لها، بنشوب حريق هائل في قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس





ونقلت شبكة "العربية"، عن وسائل إعلام ليبية، إن النيران مشتعلة في سفينة تحمل مواد متفجرة في قاعدة أبو ستة.









وفي سياق آخر، أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، أن الناقلة دلتا هيلاس ستدخل ميناء الحريقة الليبي، اليوم الأربعاء، لتحميل مليون برميل من النفط من مخزن الميناء.





ووفقًا لـ"العربية"، أفادت بيانات شحن ومتعاملون بأن الناقلة مارلين شيكوكو التابعة ليونيبك تتجه أيضا إلى الحريقة.





وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت، السبت الماضي، حالة القوة القاهرة في عدد من موانئ النفط والمنشآت التي اعتبرتها آمنة.



