وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفرنسي الأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، في باريس، نظيره الفرنسي جون إيف لودريان.





ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.





وناقش الجانبان أيضا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.





كما كانت تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته على طاولة المحادثات، فضلا عن مناقشة أهمية دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل الى لقاح للمرض.





وأكد بن زايد ونظيره الفرنسي، على علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين وقيادتهما والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.





واستعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل ودورها الهام في تحقيق السلام والازدهار للمنطقة.