الإجمالي يتخطى الـ 101 ألف حالة.. الكويت تسجل 616 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم "الأربعاء"، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، سجلت الوزارة 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 101299 حالة.





كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 590 حالة.





وبلغ عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية 4622 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 720509 فحصا.





ودعا المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند المواطنين والمقيمين، إلى الحرص على تطبيق استراتيجية التباعد الجسدي، والاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.



