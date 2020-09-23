AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدء النقاش العام لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:49 م
السفير محمد إدريس
السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة
Advertisements
محمد وديع
بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة النقاش العام لرؤساء الدول والحكومات، الذي يمتد خلال الفترة من 22 – 30 سبتمبر 2020، حيث تم اختيار الموضوع الأساسي للنقاش العام خلال الدورة 75 للجمعية العامة، ليكون "المستقبل الذي نريده، الأمم المتحدة التي نحتاجها: إعادة التأكيد على التزامنا المشترك بتعددية الأطراف – مواجهة الكوفيد 19 من خلال عمل فعال متعدد الأطراف"، وذلك في ضوء تزامن دورة الجمعية العامة الجديدة مع مرور 75 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة، فضلًا عن تأثير أزمة جائحة الكورونا على العالم.

وقد استهلت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأول للنقاش العام بكلمة السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، كما قام عدد من رؤساء الدول والحكومات بإلقاء بياناتهم الوطنية خلال النقاش، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلمة مصر التي تناولت رؤية مصر تجاه مجمل التطورات الإقليمية والدولية، فضلًا عن جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على الصعيد الداخلي.

أوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن النقاش العام خلال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يكتسب أهمية خاصة على ضوء تداعيات جائحة كورونا على مختلف دول العالم، حيث قادت مصر وشاركت منذ بداية الجائحة في عدد من المبادرات بالأمم المتحدة التي تهدف إلى التعامل مع التداعيات المتعددة الأبعاد للأزمة الدولية الراهنة، خاصة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على الدول الأفريقية والدول النامية، والعمل على الحفاظ على ما أنجزته هذه الدول، فضلًا عن دعم قدرتها على الوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء وسكرتارية الأمم المتحدة قد توافقت على عقد اجتماعات النقاش العام للجمعية العامة وكافة فعاليات الشق رفيع المستوى هذا العام عبر الفيديوكونفرانس في ظل القيود المفروضة على عقد الاجتماعات بالأمم المتحدة نتيجة جائحة الكورونا، والإجراءات والقواعد الاحترازية التي قررتها سلطات ولاية ومدينة نيويورك، حيث تقرر الاكتفاء بقيام المندوبين الدائمين بتقديم البيانات المسجلة للسادة رؤساء الدول والحكومات، التي يتم بثها في صورة فيديوهات مسجلة داخل قاعة الجمعية العامة التي تقرر أن يتواجد بها شخص واحد من كل دولة في ضوء الإجراءات الصحية الاحترازية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكرملين: لا خطط لدى بوتين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء ترامب

مشاركة السيسي المرتقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتصدر اهتمام الصحف

بمناسبة مرور ٧٥ عاما على إنشائها.. شكري يطرح رؤية مصر حول حاضر ومستقبل الأمم المتحدة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: اجتماع الشق رفيع المستوى يأتي في وقت مهم

ترشيحاتنا

بعد تخريب ليبيا.. جيش مرتزقة أردوغان يتجه إلى هذه الدولة

تعرف على سعر ومواصفات السيارة شيفروليه الدبابة.. صور

السيطرة على حريق شب فى عقار بمصر الجديدة

محمد رمضان ينشر صورة رخصة سيارة بدبي.. ويعلق: بلدي الثاني

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

بفساتين قصيرة.. ليلي علوي وإلهام شاهين تتألقان في أحدث ظهور لهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة