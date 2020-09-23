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أخبار العالم

حافظوا علي أراوحكم .. بيان هام لــ وزارة الري السودانية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:01 م
النهر في السودان
النهر في السودان
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محمود نوفل
قالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الخميس)، سيكون في حدود  495  مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 95 مليون متر مكعب،

وتوقعت اللجنة وفق ماذكرت وكالة الأنباء السودانية  أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالي : قطاع: الدمازين–سنارسيشهد إرتفاعًا (في حدود 3 سم) وقطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إستقرارًا وقطاع: الخرطوم-شندي سيشهد إنخفاضًا (في حدود 3 سم) و قطاع: شندي-عطبرة سيشهد إنخفاضًا (في حدود 4 سم) وقطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إستقرارا وقطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إرتفاعًا (في حدود 7 سم) وقطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إنخفاضًا (في حدود 6 سم) قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد إستقرارًا.

واوضحت اللجنة السودانية محطة مدني سجلت اليوم 19.28 مترًا جيث من المتوقع أن تستقر غدًا في ذات منسوب، فيما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.42 مترًا، متوقعة أن تستقر غدًا في ذات المنسوب، حيث سجلت محطة الخرطوم اليوم 17.21 مترًا  ويتوقع أن تستقر غدًا في ذات.

واضافت اللجنة : بينما سجلت محطة شندي  اليوم 18.24 مترًا ويتوقع أن تنخفض غدًا الى منسوب 18.20 مترًا، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.69 مترًا، وتنخفض غدًا الى منسوب 15.57 مترًا، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.00 مترًا وتستقر غدًا في ذات المنسوب.

وحثت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم  وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.
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