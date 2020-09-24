أب يستغيث بوزارة الصحة: بنتى تحتاج إلى حضانة حكومى فى أسرع وقت.. صور

ناشد المواطن عيد أحمد عبد الحفيظ، والد الطفلة ( ايلين ) البالغة من العمر ثلاث أيام، والمقيم بمنطقة المطرية محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، إنقاذ طفلته الرضيعة بتوفير حضانة داخل مستشفى حكومى حيث أنها متواجدة داخل مستشفى حواء بحلمية الزيتون وتكلفتها عالية لا يستطيع سدادها.





ويقول عيد أحمد عبد الحفيظ، فى رسالته: "انا بنتى هتروح منى .. وأرجو مساعدتى فى وضعها فى حضانة بمستشفى حكومى نظرًا لظروفى الصعبة وعدم قدرتى على مصاريف الحضانات التى تحتاج الى مبالغ طائلة لا أستطيع سدادها".





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