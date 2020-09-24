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بين الناس

أب يستغيث بوزارة الصحة: بنتى تحتاج إلى حضانة حكومى فى أسرع وقت.. صور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن عيد أحمد عبد الحفيظ، والد الطفلة ( ايلين ) البالغة من العمر ثلاث أيام، والمقيم بمنطقة المطرية محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، إنقاذ طفلته الرضيعة بتوفير حضانة داخل مستشفى حكومى حيث أنها متواجدة داخل مستشفى حواء بحلمية الزيتون وتكلفتها عالية لا يستطيع سدادها.

ويقول عيد أحمد عبد الحفيظ، فى رسالته: "انا بنتى هتروح منى .. وأرجو مساعدتى فى وضعها فى حضانة بمستشفى حكومى نظرًا لظروفى الصعبة وعدم قدرتى على مصاريف الحضانات التى تحتاج الى مبالغ طائلة لا أستطيع سدادها".

للتواصل مع القارئ 
01062361900

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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