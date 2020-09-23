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رياضة

شاهد.. الخطيب يحتفل مع رجال طائرة الأهلي بالتتويج بكأس مصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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محمد سمير
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي علي تهنئة لاعبي الكرة الطائرة بالنادي الأهلي رجال والاحتفال معهم داخل الملعب بالتتويج بكأس مصر .

وقام الخطيب بالاحتفال مع اللاعبين وتوقيع الاتوجرافات لبعض الاطفال المتواجدين داخل ملعب المباراة . 

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز علي فريق طلائع الجيش بنتيجة ٣-٠ فى عدد الاشواط.

كان فريق رجال الاهلي تقدم علي الطلائع بنتيجة فى الشوط الاول بنتيجة ٢٥-١٧، وحافظ علي تقدمه بحسم الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-٢٠ وحسم نتيجة المباراة لصالحه بعد الفوز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥- ٢٠.

وحصد الأهلي لقب كأس مصر عن جدارة للمرة ٢١ فى تاريخه .
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