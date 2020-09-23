ننشر أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

تضمّنت القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب والتى تقدمت بأوراقها للائتلاف اليوم الأربعاء عددًا من النواب القدامى وهم النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس النواب، النائبة منى عبدالعاطي عضو مجلس النواب الحالي.





وضمّت القائمة من الوجوه الجديدة ، هيام الطباخ ، الدكتورة هدى الطنبارى، دميانة لويس، وعمرو درويش، محمد فوزي الرفاعي ، واللواء سعيد عمارة .



