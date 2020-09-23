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برلمان

ننشر أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي
تضمّنت القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب والتى تقدمت بأوراقها للائتلاف اليوم الأربعاء عددًا من النواب القدامى وهم النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس النواب، النائبة  منى عبدالعاطي عضو مجلس النواب الحالي.

وضمّت القائمة من الوجوه الجديدة ، هيام الطباخ ، الدكتورة هدى الطنبارى، دميانة لويس، وعمرو درويش، محمد فوزي الرفاعي ، واللواء سعيد عمارة . 

ومن المتوقع أن تتقدم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب  بعد غدا الجمعة بأسماء المرشحين للتقديم فى المحاكم الابتدائية بالقاعات الأربعة، وقد تقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.
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