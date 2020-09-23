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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تعاملت مع المشهد الليبي بطريقة سليمة.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:11 م
محمد حجازي، مساعد
محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
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إسراء صبري
قال محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الملف الليبي مقدم على العديد من الاستحقاقات سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تبادل للرأي والتنسيق بين الأطراف الليبية خاصة في شرق ليبيا، واطلاعهم عل الاتصالات التي أجرتها مصر مع قادة الغرب الليبي.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، هذا التواصل تم مع التغيرات الهامة التي حدثت مثل إعادة فتح منابع النفط للتصدير الخارج وفقا لمعادلة معينة، معقبًا: هناك تطورات دولية باتت وشيكة سواء من خلال الدعوات الخاصة بوجود مؤتمر جديد في برلين أو برلين 2.

وفيما يخص التفاهمات التي يمكن أن تتحقق مابين رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، من حيث الحفاظ على وقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية ضد أي تدخلات سياسية، عقَّب: مصر تسعى من أجل إطلاغ الجانب الليبي على ما يمكن فعله من خلال خلق ألية دولية لنزع  أسلحة الميليشيات المسلحة في ليبيا.

وشدّد على أن هدف مصر الأساسي هو حقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على ثرواتهم وعلى وحدتهم الإقليمية والتشاور، متابعا: كل ما نتمناه هو أن تكون الأطراف الليبية مؤهلة لتلك المشاورات التي ستجرى خلال الفترة القادمة، خاصة وأن مصر قادت المشهد الليبي بطريقة سلمية.
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