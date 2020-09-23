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رياضة

بعد إحرازه الهدف الثاني في شباك نادي مصر.. كهربا يتصدر تويتر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:37 م
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد احرازه الهدف الثاني للنادي الاهلي في شباك نادي fc مصر.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كهربا يسجل اجاي يضحك تألق الشناوي عودة الشحات مكاسب كتير الحمدلله" و "‏كهربا يا كهرباااا ولسه".

وقال أخرون "‏الفولت نور  والجووول التاني كهربا نور من جديد ضحكتك فيها كهربا" و " ‏عارفين طارق اتعامل ازاي مع كهربا في السوبر اهو كابتن اسماعيل في ديربي موسم ٩٤ / ٩٥ الدور الاول استلم رضا الماتش كله كدة لانه من جواه عارف انه خاين".


واضاف" ‏سلامااات سلامااات سلااامات كهربا و الشناوي أخوات " و" ‏تقول منظمة الصحة العالمية إن 90% من أهداف كهربا مع الأهلي تصيب سيادة المضحكار بانهيار عصبي حاد". 
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