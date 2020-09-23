بعد إحرازه الهدف الثاني في شباك نادي مصر.. كهربا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد احرازه الهدف الثاني للنادي الاهلي في شباك نادي fc مصر.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "كهربا يسجل اجاي يضحك تألق الشناوي عودة الشحات مكاسب كتير الحمدلله" و "كهربا يا كهرباااا ولسه".
وقال أخرون "الفولت نور والجووول التاني كهربا نور من جديد ضحكتك فيها كهربا" و " عارفين طارق اتعامل ازاي مع كهربا في السوبر اهو كابتن اسماعيل في ديربي موسم ٩٤ / ٩٥ الدور الاول استلم رضا الماتش كله كدة لانه من جواه عارف انه خاين".
واضاف" سلامااات سلامااات سلااامات كهربا و الشناوي أخوات " و" تقول منظمة الصحة العالمية إن 90% من أهداف كهربا مع الأهلي تصيب سيادة المضحكار بانهيار عصبي حاد".