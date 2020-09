محمد حماقي: مبسوط جدا بمشاركتي في اليوم الوطني السعودي رقم 90

View this post on Instagram

مبسوط جدًا بمشاركتي في #اليوم_الوطني_السعودي رقم 90 🇸🇦.. بجد وحشتوني قوي وكان نفسي أشوفكم في المسرح لايڤ، بس طبعًا سلامتكم وصحتكم أهم من أي حاجة.. كل سنة وأشقاءنا السعوديين بخير وسلام.. عيد وطني سعيد على المملكة شعبًا وقيادة ❤️💚