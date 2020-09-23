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فن

محمد حماقي: مبسوط جدا بمشاركتي في اليوم الوطني السعودي رقم 90

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:33 م
محمد حماقي
محمد حماقي
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آيه عاطف
عبّر الفنان محمد حماقي، عن سعادته بالمشاركة في اليوم الوطني السعودي، من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام".

قال حماقي: "مبسوط جدًا بمشاركتي في #اليوم_الوطني_السعودي رقم 90 🇸🇦.. بجد وحشتوني قوي وكان نفسي أشوفكم في المسرح لايڤ، بس طبعًا سلامتكم وصحتكم أهم من أي حاجة.. كل سنة وأشقاءنا السعوديين بخير وسلام.. عيد وطني سعيد على المملكة شعبًا وقيادة".

يذكر أن كان أحدث ألبوم لـ محمد حماقى "كل يوم من ده" وتم طرحه فى يناير 2019 وضم الألبوم 20 أغنية "يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة".

وتعاون محمد حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.

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