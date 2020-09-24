AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| أحمد الفيشاوي يشعل الخلاف مع محمد رمضان من داخل استديو.. وكهربا يتصدر تويتر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
الفيشاوي
الفيشاوي
Advertisements
مصطفى كرم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد احرازه الهدف الثاني للنادي الاهلي في شباك نادي fc مصر



احتفل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حاكم المملكة العربية السعودية باليوم الوطني ال 90 للمملكة العربية السعودية. 


نشر الفنان احمد الفيشاوي محموعة من الصور له من داخل استوديو لتسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهم الاخير. 



نشر الفنان احمد الفيشاوي محموعة من الصور له من داخل استوديو لتسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهم الاخير. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تفاصيل خلاف محمد رمضان مع أحمد الفيشاوي وزوجته

إهانات واستعراض عضلات .. سر خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

إهانات واستعراض عضلات.. سر خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوى.. الأول: آخرك معايا صورة.. والثانى: مش هقبل اعتذارك

غاوي إهانة زمايله| خناقات محمد رمضان عرض مستمر.. أحدثها أحمد الفيشاوي

محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بخلافاته مع النجوم.. أحمد الفيشاوي الأحدث وباسم سمرة الأشهر

الإمام الأكبر يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني السعودي

ترشيحاتنا

الجمهور يبحث عن محمود عبد العزيز على تويتر

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

طبيب يوضح تفاصيل الحالة النفسية لمريض ابتلع"موبايل"| شاهد

بعد إحرازه الهدف الثاني في شباك نادي مصر.. كهربا يتصدر تويتر

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل

بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور