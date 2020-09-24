سياسات جديدة.. فيسبوك سيحد من خطابات العنف على الموقع.. تفاصيل

نشرت قناة «الغد» تقريرا عن الإجراءات الجديدة لتطبيق «فيس بوك»، حيث إن شركة فيس بوك قررت إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لوقف نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف ونشر الشائعات.





وذكر التقرير أن صحيفة «abc» الإسبانية تقول إنه من بين تلك الإجراءات إلزام كل مجموعة بتعيين قائد لها وإلا سيتم إغلاقها كما أن هناك بعض العقوبات ستطبق على رؤساء المجموعات إذا لم يحترم قواعد مجتمعه.





وأشارت الصحيفة إلى أن «فيسبوك» أغلق ما يقارب مليون مجموعة من الموقع وحذف تقريبا مليون 500 ألف محتوي و12 مليون منشور غير ملائم أو يحتوي على خطابات عدائية.





وأوضح التقرير أن التطبيق يحاول مسح كل المجموعات العدائية مهما استخدم أعضاء المجموعة رموزا لإخفاء عدائية المجموعة منوها إلى أن الموقع قد أغلق 700 مجموعة لجماعة اليمين المتطرف بالولايات المتحدة بتلك السياسة.