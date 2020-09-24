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الجوهري: الصندوق السيادي هدفه تطوير الأصول غير المستغلة.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
الصندوق السيادي المصري
الصندوق السيادي المصري
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قسم التوك شو
قال الدكتور عصام الجوهري، عضو هيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي، إن فكرة الصناديق السيادية موجودة منذ خمسينيات القرن الماضي مثل الصندوق الكويتي الذي كان لاستغلال الفائض من النفط وهذا المفهوم تطور في التسعينيات بسبب أن بعض الدول التي لم يكن لها فائض أرادت أن تستخدم الأصولها بالاستخدام الأمثل.  

وأكد الجوهري خلال مداخلة عبر السكايب على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قررت إنشاء الصندوق السيادي عام 2018 بهدف استغلال أصول جمهورية مصر العربية و للمساعدة لإيجاد حلول لتطبيق التنمية المستدامة. 

وأضاف عضو هيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي، أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بضم أرض وزارة الداخلية ومقر الحزب الوطني القديم للصندوق السيادي ضمن استغلال الأصول غير المستغلة. 

ونوه إلى أن الصندوق يمكنه إستغلال أراضي الخدمات مثل الوزارات وغيرها من الخدمات المختلفة التي لا يمكن أن نحولها إلى أي مشروع و أن يشارك شركة لبنائها أو يمكن استثماره في الأسهم والسندات.

وأشار إلى أن الصندوق السيادي الأمريكي تدخل لإنقاذ شركات أمريكية من الإفلاس في الأزمة الاقتصادية عام 2008 عن طريق شراء أسهم و سندات،  منوها إلى أن الصندوق السيادي المصري ترتيبه الـ 40 على العالم وهذا يدل على أن الصندوق عنده رؤية واضحة.    

وأكد أن الصندوق منفصل عن الحكومة إداريا لكن الصندوق مملوك للحكومة ومراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية والبنك المركزي المصري، مضيفا إلى أن  الصندوق له حساب خاص تمتلكه الدولة.
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