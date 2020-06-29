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اقتصاد

16.9 مليار دولار استثمارات الصناديق السيادية في صفقات رأس المال المخاطر خلال 2020

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:56 م
صناديق الثروة السيادية
صناديق الثروة السيادية
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رويترز
شاركت صناديق الثروة السيادية في صفقات رأس المال المخاطر بقيمة 17 مليار دولار منذ بداية العام، وهو ما فاق بالفعل عام 2019 بأكمله، إذ يبدو أن شهيتها للاستثمار طويل الأجل لم تتأثر بتفشي فيروس كورونا.


تأتي هذه الاستثمارات على خلفية هدوء يخيم على بيئة إبرام الصفقات بشكل عام في أعقاب الجائحة.


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ومن خلال سيولتها الكبيرة وآفاق استثمارها الأبعد مقارنة بالكثير من المستثمرين، تسعى صناديق الثروة السيادية بشكل متزايد إلى الشركات الناشئة، وبخاصة في قطاع التكنولوجيا على أمل أنها ستدر عائدات ضخمة.


وحسب بيانات من بيتشبوك، شاركت شركة مبادلة ومقرها أبوظبي في واحدة من أكبر الصفقات حتى الآن هذا العام، إذ شاركت في استثمار ثلاثة مليارات دولار في وايمو، وهي شركة لتكنولوجيا القيادة الذاتية مملوكة لألفابت الشركة الأم لجوجل. وشملت الصفقة، التي أغلقت الشهر الماضي، استثمارا من مجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا وماجنا إنترناشونال وأندريسن هورويتز.


وقال ويل جاكسون-مور مدير الفريق العالمي للاستثمار المباشر والأصول العقارية والصناديق السيادية في بي.دبليو.سي ”تركز الصناديق السيادية جدا على القطاعات الناشئة ويمكنها الاستثمار للمستقبل كمستثمرين في المراحل الأولى“.


وحسب البيانات بلغت قيمة صفقات رأس المال المخاطر منذ بداية العام 16.9 مليار دولار بمشاركة صناديق سيادية للثروة. وبعض الصفقات جرى تنفيذها أو قيد التنفيذ قبل أن ينتشر تفشي الفيروس على نطاق واسع.
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