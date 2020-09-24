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رياضة

باتشيكو مديرا فنيا للزمالك.. هل يكرر البرتغالي نجاح فيريرا أم فشل إيناسيو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:47 ص
باتشيكو
باتشيكو
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محمد سمير
أعلن نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جيمي باتشيكو مديرًا فنيًا للفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.


وأعاد باتشيكو للأذهان التجربة البرتغالية داخل القلعة البيضاء، خاصة مع تواجد 5 مدربين من قبل، وكان على رأسهم باتشيكو.


وسيخوض باتشيكو الولاية الثانية مع الزمالك، علما بأنه لم يخض أي تجربة تدريبية منذ عام 2017، بعد رحيله عن الدوري الصيني.


وفيما يلي نسلط لكم الضوء على تاريخ المدرسة البرتغالية في الزمالك:


نيلو فينجادا
تولي فينجادا قيادة الزمالك في موسم (2003-2004)، ونجح في التتويج بالدوري المصري، دون هزيمة، كما فاز بالبطولة العربية.


وخسر فينجادا السوبر المصري أمام الأهلي، وكأس مصر، بجانب خروجه من الأدوار الأولى من دوري أبطال أفريقيا.


مانويل كاجودا
تولى كاجودا تدريب الزمالك في موسم (2005-2006)، ورحل سريعا من القلعة البيضاء.


وفشل كاجودا في الدوري المصري، بجانب خسارته في نهائي كأس مصر، أمام الأهلي بنتيجة (3-0).


جيمي باتشيكو
تواجد باتشيكو فقط في 12 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري موسم (2014-2015، وفاز في 9 مباريات وتعادل مرتين وخسر في لقاء وحيد.


وترك باتشيكو الفريق وتولى تدريب نادي الشباب السعودي، وتسبب في أزمة كبيرة للنادي الأبيض، وامتاز بالأسلوب الدفاعي خلال مشواره مع الزمالك.


جيسوالدو فيريرا
تواجد فيريرا في موسم (2014-2015)، وحقق الثنائية مع الأبيض بالفوز بالدوري وكأس مصر.


وخسر جيسوالدو من الأهلي في الدوري والسوبر المصري، كما خرج من نصف نهائي الكونفيدرالية أمام النجم الساحلي التونسي.


ورحل بعد بداية الموسم التالي (2015-2016)، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، ومشاكله مع مرتضى منصور، رئيس النادي.


أوجوستو إيناسيو
رحلة إيناسيو مع الزمالك في موسم (2016-2017)، كانت قصيرة ولم تستمر بعد إقالته من تدريب الفريق.


وتسبب أوجوستو في أزمة مع رئيس الزمالك، كما دخل في صدام قوي معه، بعد خروج الفريق من الدور الأول بالبطولة العربية.
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