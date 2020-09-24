أصالة: سعادتي لا توصف بنجاح أغنية إشتقت لك

وتابعت قائلة :"ومن ألحان موهوب كبير خياله خصب غني #ياسر_بوعلي.. وتوزيع أستاذ يسبق التّوقّعات ويرتقي بالشّعور #خالد_عز #لاتستسلم".

تقول كلمات الأغنية :" اشتقت لك تحت المطر .. حنيت لك غصبٍ علي .. قلبي معا صوت الرعد .. كانوا ينادونك.. مرّيت في بالي مثل .. ومض البروق اللي تمرّ .. بالله وش معنى العمر؟ لو كان من دونك؟".





الشوق يوجع، والألم .. يعصر قلوبٍ تحتضر .. كان الله بعون القلوب .. اللي يحبونك .. ياصدري اللي مابقى .. فيه الا شوقي والألم .. كمّل جميلك بالصبر .. واكون ممنونك".



