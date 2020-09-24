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برلمان

برلمانى ينصح بالحصول على مصل الانفلونزا الموسمية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:26 م
النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا
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فريدة محمد
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصل الأنفلونزا الموسمية الذي تم الإعلان عن إتاحته مؤخرا يحمي بنسبة ٧٠% من الإصابة بالإنفلونزا ، فضلا عن أنه في حال إحتمالية الإصابة بنسبة ٣٠% تكون الأعراض خفيفة وأقل خطورة.

ونصح أبو العلا خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب، أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب وضعف المناعة والحوامل، بأهمية الحصول على هذا المصل، لتقليل فرص الإصابة بالانفلونزا أو تقليل أعراضها في حال الإصابة.

وأشاد النائب بالجهود التي تقوم بها مصر في شأن التجارب السريرية لإيجاد مصل لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: التجارب في المرحلة الثالثة استعدادا لتكون مصر مصنعة لهذه الأمصال.

وبشأن عودة الأعداد في الزيادة مرة أخرى بعدد من بلدان العالم، أشار النائب إلى أنه على الرغم من ذلك، إلا أن مصر ما زالت في أمان، خصوصا وأن هناك ثبات في الأعداد، مجددا التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وزيادة الوعي لتجاوز هذا الارتداد في زيادة الإصابات، خصوصا مع دخول شهر الخريف وما يتبعه من تجمعات كثيرة في هذه الفترة.
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