برلمانى ينصح بالحصول على مصل الانفلونزا الموسمية

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصل الأنفلونزا الموسمية الذي تم الإعلان عن إتاحته مؤخرا يحمي بنسبة ٧٠% من الإصابة بالإنفلونزا ، فضلا عن أنه في حال إحتمالية الإصابة بنسبة ٣٠% تكون الأعراض خفيفة وأقل خطورة.





ونصح أبو العلا خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب، أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب وضعف المناعة والحوامل، بأهمية الحصول على هذا المصل، لتقليل فرص الإصابة بالانفلونزا أو تقليل أعراضها في حال الإصابة.





وأشاد النائب بالجهود التي تقوم بها مصر في شأن التجارب السريرية لإيجاد مصل لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: التجارب في المرحلة الثالثة استعدادا لتكون مصر مصنعة لهذه الأمصال.



