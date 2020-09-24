كواليس الساعات الأخيرة في أزمة فايلر ومسئولي الأهلي

كشفت مصادر خاصة عن كواليس الساعات الأخيرة داخل الأهلي في ازمة السويسري رينيه فايلر المدير الفني وطلبه الرحيل.





وقالت المصادر في تصريحات خاصة لــ " صدي البلد" أن إجتماع دار بين محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف علي قطاع الكرة مع فايلر يوم الأثنين أستمرت قرابة الساعتين.





وأضافت المصادر ان تلك الجلسة شهدت طلب فايلر الحصول علي مكافأة الفوز بالدوري وإنتظام الحصول علي مستحقاته المالية في أول الشهر.





وأوضحت انه اكد إستمراره حتي نهاية دوري الأبطال الأفريقي لكنه سيرحل بعدها طبقًا لما هو متفق عليه في تعاقده.





وشددت المصادر ان فايلر طلب الحصول علي مستحقاته ثم السفر لسويسرا في أجازة بدءًا من أول اكتوبر لمدة عشرة أيام ثم يعود بعدها لإستمرار مهمته حتي نهاية نسخة دوري أبطال أفريقيا.





وقالت المصادر ان الخطيب طلب منه السفر بدءًا من اليوم والحصول علي أجازته والعودة مطلع أكتوبر لتجهيز الفريق لموقعة الوداد المهمة بينما مباريات الدوري ليس بنفس القيمة خاصة أن الأهلي حسم اللقب، ورفض فايلر الأمر وأصر علي موقفه.





طلب وكيل المدرب السويسري الإجتماع مع لجنة التخطيط اليوم لحسم الأمر وبالفعل هناك جلسة تدور حاليًا مع أمير توفيق التعاقدات والتسويق بمبني الإسكواش لتسوية جميع الأمور حيث يرغب فايلر في الحصول علي راتب شهرين مكافاة الحصول علي مسابقة الدوري، بنيما يطلب مسئولي القلعة الحمراء تعديل بنود تعاقده ليستمر حتي نهاية دوري أبطال أفريقيا .



