AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ليس عنصرًا إخوانيًا.. مجلس الدولة يرفض استبعاد طالب شرطة حسن السُمعة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد زهير

أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم ، حكمها السابق بإلغاء قرار استبعاد طالب حاصل علي بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة أسيوط عام ٢٠١٢ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، من الالتحاق بكلية الضباط المتخصصين في العام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤ ، واجتاز بنجاح الاختبارات المقررة ، ورفضت المحكمة الاستشكال المقام من الجهة الإدارية ، وأمرت بتغريم الجهة المستشكلة مبلغ ٤٠٠ جنيه .


وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها عام ٢٠١٨ قضى فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن استبعاد الطالب من القبول بكلية الضباط المتخصصين ، وأمرت بقبوله بعد اجتيازه الاختبارات المقررة . 


وذكرت في أسباب حكمها ، أن السبب الذى استند إليه القرار المطعون فيه لعدم قبول الطاعن بكلية الضباط المتخصصين للعام الدراسى 2013 /2014 تمثل فىأن خال الطالب من العناصر الإخوانية النشطة بمحافظة الوادى الجديد، وألقى القبض عليه فى القضية رقم 726لسنة2013 جنح الخارجة لاتهامه  وآخرين- فى قضايا اقتحام أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى تظاهرات الجماعة الإرهابية المحظورة، ولم تفصح الأوراق عن ثبوت ذلك فقط كونها تحريات تعبر عن رأي مجريها .


وتبين للمحكمة لدي المحكمة ، أن خال الطالب يعمل موظفًا بمدرسة ثانوية الفنية بنات، وتم ضبطه عام ٢٠١٤ بقضية جنح الخارجة، بناءً على قرار النيابة العامة، وتقرر حبسه على ذمتها خمسة عشر يومًا مع مراعاة التجديد فى الميعاد، تم إخلاء سبيله، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 19/4/2014 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده لعدم كفاية الأدلة، ولم يثبت من الأوراق أن الطالب أو خاله المذكور ، صدرت ضدهما أية أحكام قضائية أو تحرر ضدهما محاضر تؤيد ما ورد بتحريات الجهة الإدارية، بل أشارت الأوراق أن خال الطاعن يعانى من اكتئاب نفسى مع عصاب مزمن واضطراب فى الشخصية منذ عام 2015 ودائم الحصول على أجازات مرضية من الهيئة العامة للتأمين الصحى، مما يكون معه قرار استبعاد الطالب بناء علي سوء سمعة خاله ، استخلص استخلاصًا غير سائغ ومن أصول لا تنتجه ماديًا وقانونيًا، وغير مستند على سبب صحيح يبرره، ومن ثم مخالفًا للقانون مرجحًا الإلغاء .

 


 ورأت المحكمة ، أن الأسباب التى بنى عليها الإشكال لا تقوم فى مجملها على وقائع جديدة طرأت بعد صدور الحكم المستشكل فيه، فتحريات الأمن الوطنى بشأن أقارب المستشكل ضده، والتى استند إليها القرار المطعون فيه بعدم إدراجه ضمن المقبولين بكلية الضباط المتخصصين فى العام الدراسى  2013/2014، كانت تحت بصر المحكمة لدى إصدارها الحكم محل الإشكال، وناقشت كل جزئياتها، ومحصتها وفندت مزاعمها عن بصر وبصيرة ، ولم تقدم الجهة الإدارية المستشكلة أية وقائع جديدة طرأت بعد صدور الحكم فيه توجب القضاء بوقف تنفيذه ، فهو إعادة مجادلة فى صحة وسلامة الأسباب التى قام عليها هذا الحكم .

Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

بعد انتشار أخبار حول توليه تدريب الأهلي #حسام_حسن يتصدر تويتر

أول رد سعودي على حريق سفارة المملكة بالسودان

قبل وصولها لعنابر المرضى.. إخماد حريق في مخازن مستشفى خاص بفيصل

شاهد.. جنازة عسكرية مهيبة للعقيد عمرو عبد المنعم شهيد هروب سجن طرة

من بينها الكويت.. النمسا تحذر رعاياها من السفر لدولتين عربيتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور