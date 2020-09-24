التاريخ ينهار.. بين التخبط الإداري والفني الترسانة يقترب من القسم الثالث

يعد نادي الترسانة أحد أعظم الأندية المصرية والتى نجحت في تحقيق بطولة الدوري المصري موسم 1963-1962 كما نجح في تحقيق 6 بطولات كأس مصر.

وقدم نادي الترسانة العديد من النجوم للكرة المصرية على مدار التاريخ مثل حسن الشاذلي ومصطفى رياض وأبو تريكة وغيرهم من النجوم الكبار الذين سطروا تاريخا طويلا مع الكرة.

ويعيش نادي الترسانة حالة من التخبط الإداري والفني بسبب تغيير المدربين المستمر مما أدى التى تراجع النتائج وأصبح مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثالث.

قبل انطلاق الموسم الحالى أعلن طارق سعيد رئيس نادي الترسانة تعيين فاروق جعفر مديرا فنيا لفريق كرة القدم الأول، وذلك في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد.

وبعدها خرج أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم أحمد الوليد رافضين تعيين فاروق جعفر بسبب الطريقة التى أعلن بها رئيس النادي قدوم المدرب.

وفي تصريحات خاصة لصدى البلد قال أحمد الوليد اتخاذ طارق سعيد أى قرارات بشأن الكرة حاليا غير قانوني لأن تفويضه بالإشراف على الكرة انتهى بنهاية الموسم المنتهى ولم يحصل على تفويض جديد".

وأضاف: "لا يمكن أن يدار نادي كبير مثل الترسانة بهذا الشكل لأن معظم أعضاء المجلس علموا بتعيين فاروق جعفر عبر صفحات فيس بوك والمواقع بعد إعلان رئيس النادي من خلال التليفزيون".

وبعدها بأقل من يومين أعلن فاروق جعفر رفضة لتولي المهمة وذلك لظروف خاصة حسبما صرح في ذلك الوقت.

وبعدها يتولى علاء ميهوب مهمة الفريق ولعب مباراة واحدة فقط أمام فريق منتخب السويس وهزم بنتيجة هدفين دون رد وتم تعيين مؤمن عبد الغفار بدلا منه.

وقاد مؤمن عبدالغفار الشواكيش في 3 مواجهات خسر مباراة واحدة وفاز في مثلها وتعادل في أخرى، ليخرج بعدها قائلا اللاعبون غير جاهزين بدنيا وأكثر من نصفهم لم يشارك خلال فترة الإعداد مما سبب لنا العديد من المشاكل في انطلاقة الدوري القسم الثاني.

وأكمل: 6 لاعبين على دكة البدلاء لا يستطيعون المشاركة بسبب عدم استعدادهم بدنيا للمباريات ونخشى هروب النقاط منا في البدايات لأنها ستؤثر علينا في النهاية.



ثم جاء تعيين أحمد كشري في ولاية ثانية بنادي الترسانة وبعد مبارتين فقط أعلن نجم الأهلي استقالته من تدريب الفريق وفي تصريحات خاصة لصدي البلد قال: عندما تحدث معي رئيس النادي بتعيني في منصب المدير الفني وافقت على الفور لعشقي لنادي الترسانة ورغبتي في مساندتهم والوقوف بجانبهم في محنتهم الحالية وكان رئيس النادي مسافرا خارج مصر.

وأكمل: لم أتلق اتصالا واحدا من رئيس النادي خلال فترة تواجدي على رأس الجهاز الفني فلم يكن هناك وقت كاف لعمل عقد رسمي معي وبالتالي عندما طالبت بحقوقي وجدت النوايا السيئة ظهرت "





وأوضح : أحد المقربين من رئيس النادي يرغب في تواجد شخص آخر في منصبي وبالتالي عندما وجدت الأخبار المتداولة والمحاولات الخبيثة قررت أن أطالب بحقي في وجود عقد وهو ما لم يوافق عليه المجلس وبالتالي تقدمت اعتذرت عن تولي المهمة".

وأردف: "أجواء العمل في نادي الترسانة هذا الموسم مختلفة تماما عن العام الماضي وهو ما يؤثر على استقرار الفريق ويتسبب في النتائج السلبية.





لعب الترسانة تحت قيادة كشري الموسم الحالي مباراتين في دورى القسم الثاني خسرهما أمام جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ والداخلية والخسارة بثلاثية نظيفة.





ثم تولى يحيي السيد المهمة بشكل مؤقت وخسر أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم توصل الشواكيش مع محمد صلاح لتولي مهمة الفريق الأول بعد فسخ تعاقده مع نادي منتخب السويس.





ولعب محمد صلاح 9 مباريات مع الترسانة خسر 3 مباريات وبتعادل وتعادل في ثلاثة وحقق الفوز على الزرقا والقناة ومنتخب السويس





وكان كريم حسن شحاته في منصب مدير الكرة مع كل المديرين الفنين السابقين وله دور قوي في اختيار اللاعبين علي مدار الموسم ورحل مع تعين شاكر عبدالفتاح مديرا فنيا والذي استعان بـ حسام مبروك مديرا للكرة بدلا منه .





ويعد شاكر عبدالفتاح احد اساطير وأبناء النادي وتولي مهمة انقاذ الشواكيش وحتى الآن خسر أمام الداخلية وبتروجت وتعادل أمام سيراميكا كليوباترا.





وفي تصريح سابق لـ صلاح عبدالفتاح أمين صندوق نادي الترسانة أكد أن تغيير الأجهزة الفنية لفريق الكرة بالنادي هو السبب في تراجع المستوى ووصوله إلى مركز متأخر في جدول ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني.





وأضاف عبدالفتاح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "الترسانة قام بتغيير عدد كبير من الأجهزة الفنية هذا الموسم وهو السر في تدهور مستوى الفريق ككل في المواسم الماضية".



