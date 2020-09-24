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محافظات

هبوط أرضي مفاجئ بجنوب الأقصر..صور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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شمس يونس
شهدت مدينة إسنا جنوب الاقصر اليوم الخميس هبوط ارضي مفاجئ بالطريق الزراعي السريع اثر كسر ماسورة مياه.

وكان قد تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة  إسنا بلاغ عن وجود كسر بماسورة مياه  بطريق المحاددة والذي يربط بين قرية النواصر وقرية ابو زعفة التابع لمجلس قروى النجوع. 


وعلى الفور أنتقل محمد سيد سليمان رئيس المركز وعاين كسر المياه وتبين وجود كسر بخط مياه 8 بوصة مغذي لقرية أبو زعفة مما أدى إلى هبوط ارضي  بجزء من الطريق.

تم إبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحي  والتى قامت بدفع بفرق الصيانة لسرعة إنهاء أعمال الصيانة بموقع العمل. 

كما وجه رئيس المركز  كل من مدير إدارة الطرق ، والري ، وشركة المياه وذلك لسرعة الإصلاح وإعادة الشيء لأصله واتخاذ مما يلزم من إجراءات وضخ المياه مرة أخرى.
هبوط أرضي مفاجئ بجنوب الأقصر..صور
هبوط أرضي مفاجئ بجنوب الأقصر..صور
هبوط أرضي مفاجئ بجنوب الأقصر..صور
هبوط أرضي مفاجئ بجنوب الأقصر..صور
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