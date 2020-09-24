هبوط أرضي مفاجئ بجنوب الأقصر..صور

شهدت مدينة إسنا جنوب الاقصر اليوم الخميس هبوط ارضي مفاجئ بالطريق الزراعي السريع اثر كسر ماسورة مياه.





وكان قد تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة إسنا بلاغ عن وجود كسر بماسورة مياه بطريق المحاددة والذي يربط بين قرية النواصر وقرية ابو زعفة التابع لمجلس قروى النجوع.





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وعلى الفور أنتقل محمد سيد سليمان رئيس المركز وعاين كسر المياه وتبين وجود كسر بخط مياه 8 بوصة مغذي لقرية أبو زعفة مما أدى إلى هبوط ارضي بجزء من الطريق.





تم إبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتى قامت بدفع بفرق الصيانة لسرعة إنهاء أعمال الصيانة بموقع العمل.



