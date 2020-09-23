استعدادا لرصفه.. الشركة الوطنية للطرق تتسلم طريق شمال الأقصر

أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنهاء إجراءات تسليم طريق طراد النيل "الأقصر - العشى" إلى الشركة الوطنية للطرق .





وأوضح الهوارى ، انه سيتم البدء فى اعمال تمهيد الطريق؛ لرصفه ، بدءا من الصيادين ، وحتى محطة الصرف الصحى في الزينية قبلى.





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جاء ذلك تحت إشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز و شعبان كريم مدير ادارة الطرق بالمركز .





وأوضح أيضا، أنه سيتم رصف طريق "نصرالله - العشى" و"فرع 4"؛ لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة.



