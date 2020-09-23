استعدادا لرصفه.. الشركة الوطنية للطرق تتسلم طريق شمال الأقصر

أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنهاء إجراءات تسليم طريق طراد النيل "الأقصر - العشى" إلى الشركة الوطنية للطرق .
وأوضح الهوارى، انه سيتم البدء فى اعمال تمهيد الطريق؛ لرصفه، بدءا من الصيادين، وحتى محطة الصرف الصحى في الزينية قبلى.
جاء ذلك تحت إشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز و شعبان كريم مدير ادارة الطرق بالمركز .
وأوضح أيضا، أنه سيتم رصف طريق "نصرالله - العشى" و"فرع 4"؛ لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة.
يأتس ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالالتزام بالخطط الزمنية المحددة لاعمال رصف الطرق وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى .