قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين عمر صادق رئيسا لمجلس إدارة البورصة

أ ش أ

 أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتعيين عمر محمد صادق رضوان رئيسًا لمجلس إدارة البورصة لمدة عام، خلفًا للدكتور إسلام عزام الذي انتقل لرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يمتلك عمر رضوان خبرة مهنية واسعة في مجالات إدارة الأصول والاستثمار وإدارة المخاطر، حيث يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في بلتون القابضة منذ يونيو 2025، بعد أن تولى رئاسة قطاع النمو بالشركة خلال الفترة من أبريل 2024 حتى يونيو 2025، وهو ما عزز دوره في قيادة مبادرات التطوير والنمو الاستراتيجي، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.

وشغل رضوان سابقًا منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة في سي آي كابيتال القابضة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2024، حيث اكتسب خبرات متقدمة في إدارة المخاطر المؤسسية وتعزيز كفاءة العمليات المالية.

كما تولى مناصب قيادية في الأذرع الاستثمارية التابعة لـ بنك مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2024، وأسهم في تطوير نشاط إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، من خلال إطلاق مبادرات رقمية وتوسيع قنوات توزيع صناديق الاستثمار.

وتشمل خبراته المهنية العمل لدى عدد من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، وأراب فاينانس، والبنك العربي، والمجموعة المالية هيرمس القابضة، بما يعكس خبرة متنوعة في أسواق المال الإقليمية.

وعلى الصعيد الأكاديمي والمهني، يحمل رضوان شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة مدير المخاطر المالية (FRM)، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا في التحول الرقمي من جامعة إيسلسكا للأعمال، وإتمام برنامج التكنولوجيا المالية من كلية سعيد للأعمال.

كما ساهم في إعداد الكوادر المهنية من خلال عمله مدربًا لدى الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار منذ عام 2010، حيث يقدم برامج تدريبية متخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية والمشتقات المالية وإدارة المخاطر.

وحصل رضوان على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف، مع تخصص فرعي في علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997.

يأتي تعيينه في توقيت تسعى فيه الدولة إلى اختيار قيادات تمتلك مزيجًا من الخبرة الاستثمارية والرؤية الرقمية، بما يدعم تطوير سوق المال المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

