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حوادث

خروج قطار عن القضبان في القليوبية دون خسائر فى الأرواح

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:43 م
قطار
قطار
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إبراهيم الهوارى
خرج قطار عن القضبان بمحطة شبين القناطر خط الشرق  في القليوبية مما تسبب في حالة من الهلع والفزع بين المواطنين دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح. 


تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوجود حالة من الهلع والفزع بين المواطنين بسبب خروج قطار شبين القناطر خط الشرق عن القضبان. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وقوات الحماية المدنية إلى موقع خروج القطار عن القضبان بمحطة قطار شبين القناطر خط الشرق. 

وعلى الفور تم رفع القطار إلى القضبان مرة أخرى لاستكمال رحلته دون أضرار أو تأخير في مصالح المسافرين وتولت النيابة التحقيق.
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