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حوادث

ضبط 3 مخازن بدون ترخيص وسلع غذائية في حملة بالقليوبية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
واصلت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملاتها على منافذ بيع السلع الغذائيه ومخازن المنتجات الغير مرخصه حيث تم ضبط 3 مخازن في الخانكه والقناطر الخيرية وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية تفيد القيام بحمله مكبرة استهدفت مخازن ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائيه.
واسفرت الحمله عن ضبط مخزن في مدينة الخانكه بدون ترخيص به 3،1 طن سكر تموينى مخصص للصرف على البطاقات التموينية و3،74 طن أرز معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة داخل مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة.
كما تم ضبط مخزن في الخانكه بدون ترخيص به طن سكر ونصف طن زيت طعام ونصف طن سكر تموينى بهدف عرضهم في السوق السوداء.
كما تمكنت الحمله من ضبط 25 طن ملح طعام خشن مخصص للاغارض الصناعيه داخل مخزن بالقناطر الخيرية بهدف اعادة تعبئته وعرضه للبيع في الاسواق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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